Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can, ‘Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim’ dedi
Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can, ‘Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim’ dedi
Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can ile arabada verdikleri poz tepkilere neden olmuştu. Can bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim' dedi...
Magazin 7 Ağustos 2019 - 16:31

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğulları Can, geçtiğimiz günlerde babası ile birlikte, arabada çekilmiş bir pozunu paylaştı. Ayaklarını camdan uzatan Can’a sosyal medyadan tepki yağdı. Hatta ‘Bunu yapanlara maganda deniyor. Kesinlikle cezalandırılmalı’ gibi yorumlar yapıldı.
Fotoğrafa tepkiler büyüyünce, Can da bugün Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve “Yeni görüyorum haberleri. Şaka amaçlı boş bir arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim” diyerek ailesine yakışan bir davranışta bulundu…

Etiketler