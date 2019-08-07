Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can, ‘Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim’ dedi

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğulları Can, geçtiğimiz günlerde babası ile birlikte, arabada çekilmiş bir pozunu paylaştı. Ayaklarını camdan uzatan Can’a sosyal medyadan tepki yağdı. Hatta ‘Bunu yapanlara maganda deniyor. Kesinlikle cezalandırılmalı’ gibi yorumlar yapıldı.

Fotoğrafa tepkiler büyüyünce, Can da bugün Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve “Yeni görüyorum haberleri. Şaka amaçlı boş bir arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim” diyerek ailesine yakışan bir davranışta bulundu…