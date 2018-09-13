Meleklerin Aşkı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı son bölüm izle

Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde; Yağmur, Melek'in peşinden giderken, ormanda kaybolan Çekilmezler başlarını yine belaya sokuyor. Rukiye ve Ekrem'in barışma numarası yaptığı tanıtımda, sevgili olan Yağmur ve Melek'in yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizdeki linkten faydalanabilir.
MELEKLERİN AŞKI YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Ekrem'in, Yağmur'u rehin alıyor, ormanda kaybolan Çekilmezler çıkış yolu arıyor. Rukiye ve Yağmur'un işbirliği yaptığını öğrenen Melek yaşadığı hayal kırıklığıyla evi terk ediyor. Melek'in peşinden giden Yağmur'un “Sana deliler gibi aşığım!” sözleriyle aşkını itiraf ettiği anlar heyecanı yükseltiyor.
“Çünkü sana deliler gibi aşığım!” #KalbiminSesi @Meleklerin_Aski @Gulperr_ #BerkayHardal pic.twitter.com/tFEdjlfMvG
— Show TV (@ShowTV) 13 Eylül 2018
“Uyuyan güzelin yanında bir prenstim!” #YağMel #KalbiminSesi@Meleklerin_Aski @Gulperr_ #BerkayHardal pic.twitter.com/EvnizL43u8
— Show TV (@ShowTV) 13 Eylül 2018
Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.