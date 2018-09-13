Meleklerin Aşkı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı son bölüm izle

Meleklerin Aşkı 10. son bölümüne Melek ile Yağmur'un öpüşme sahnesi damgasını vurdu. Yağmur'dan Melek'e "Sana deliler gibi aşığım!" Sonunda bir araya gelen ikilinin bundan sonraki maceraları merak ediliyor. Meleklerin Aşkı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Meleklerin Aşkı dizisi ile ilgili son gelişmeler...

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Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde; Yağmur, Melek'in peşinden giderken, ormanda kaybolan Çekilmezler başlarını yine belaya sokuyor. Rukiye ve Ekrem'in barışma numarası yaptığı tanıtımda, sevgili olan Yağmur ve Melek'in yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizdeki linkten faydalanabilir.

MELEKLERİN AŞKI YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ekrem'in, Yağmur'u rehin alıyor, ormanda kaybolan Çekilmezler çıkış yolu arıyor. Rukiye ve Yağmur'un işbirliği yaptığını öğrenen Melek yaşadığı hayal kırıklığıyla evi terk ediyor. Melek'in peşinden giden Yağmur'un “Sana deliler gibi aşığım!” sözleriyle aşkını itiraf ettiği anlar heyecanı yükseltiyor.

Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

MELEKLERİN AŞKI YENİ FRAGMAN

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM