Melis Hacic kimdir? Melis Hacic nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde, İdil karakterini canlandıran Melis Hacic hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Melis Hacic kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
MELİS HACİC KİMDİR?
Melis Hacic, 8 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Börü dizisi ile yaşamıştır.
Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde İdil karakterine hayat veren Melis Hacic, 1.76 metre boyunda 56 kilo ve Başak burcudur.
Melis Hacic’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kardeş Çocukları (İdil) (TV Dizisi)
2018 – Bir Litre Gözyaşı (Selin) (TV Dizisi)
2017 – Börü (Zeynep) (TV Dizisi)