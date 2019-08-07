Melis Sabah iki sinema filmiyle geliyor

Antalya Üniversitesi Matematik Bölümü'nde eğitimine devam eden Melis Sabah diğer yandan da gönül verdiği oyunculukta daha iyi yerlere gelebilmek adına oyuncu koçu Serap Matyaş'tan eğitim alıyor.

Yapımcılığını Ruyhan Duralı’nın yaptığı yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu “Kırk Yalan“ sinema filminde Halime karakterini canlandıracak olan Sabah aynı zamanda başka bir filmde de boy gösterecek.

Melis Sabah’ın rol aldığı diğer sinema filminin yapımcılığını ‘Bros Film’ yaparken, yönetmenliğini ise Celal ve Oğuz Öztürk kardeşler üstleniyor. Sabah, geçen yıl youtube üzerinden yayınlanan ‘Tam Kafandan’ isimli dizinin sinema filminde Buse karakterine hayat verecek.

Melis'in rol aldığı her iki sinema filmi önümüzdeki sezon beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.