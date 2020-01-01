Mert Fırat’tan dikkat çeken yeni yıl mesajı

Bir yıl daha geride kaldı. 2019 yılını bitirerek, 2020 yılına ‘merhaba' dedik. Yılbaşı gecesi ünlü isimler verdikleri mesajlarla dikkatleri çekti. Hayranlarına güzelliklerle dolu yeni bir yıl diledi. Farklı mesajlar vardı ama ortak nokta 2020'nin herkese güzellikler getirmesiydi. 2019 bitip, 2020 yılına girdiğimiz sıralarda ünlü oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara da hayranlarından büyük bir ilgi vardı. Bu isimlerden birisi de Mert Fırat oldu. Ünlü oyuncu eşi İdil Fırat ile mutluluk pozu verdiği yeni yıl mesajında 2020 yılından bereket dileğinde bulundu.

Mert Fırat yeni yıla eşi İdil Fırat ve yakın dostlarıyla birlikte girdi.

