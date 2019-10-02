Mert Nobre’nin Türkçesi herkesi şaşırttı

2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve daha sonra başta Beşiktaş olmak üzere bir çok Türk kulübünde oynayarak Türk vatandaşlığına da geçen Brezilya asıllı eski futbolcu Mert Nobre önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Alışveriş merkezine özel aracı ile gelen ve vale noktasında aracını teslim eden Nobre’yi karşılayan vale personelinin İngilizce “hoş geldiniz, nasılsınız?” sorusuna düzgün bir Türkçe ile “Hoş bulduk arkadaşlar, teşekkürler iyiyim.” demesi herkesi şaşırtırken, karşılıklı gülüşmelere neden oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Eşi ve arkadaşları ile alışveriş merkezine gelen ancak objektiflere tek başına poz vermeyi tercih eden eski futbolcu Markalar Sokağı’nda bulunan bir restoranda yemek yedikten sonra uzun süre alışveriş yaptı. Bu sırada yanına gelen futbol severler ile fotoğraf çektiren Nobre akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.