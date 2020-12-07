Merve Özbey: Babam apar topar gömüldü

6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey’in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Vefat eden babasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özbey, şunları söyledi:
* Şu süreçte beni en çok üzen, eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazdı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü.
* Ölüm sebebi corona virüsü değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil.
* İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyor bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız.