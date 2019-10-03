Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Merve Özbey’in kına heyecanına Demet Akalın da katıldı
Merve Özbey’in kına heyecanına Demet Akalın da katıldı
Uzun bir süredir birlikte olduğu Murat Binici ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşan kına gecesi için ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi.
Magazin 3 Ekim 2019 - 08:41

Magazin dünyasının örnek ilişkileri arasında gösterilen ve uzun süredir devam eden Murat Binici ve Merve Özbey aşkı önümüzdeki yıl evlilikle sonuçlanacak. Sosyal medya hesabı üzerinden bu konudaki heyecanını paylaşan ve “Allah bi hazırlıklar bi hazırlıklar… Ocak'ta olacak kına için daha koca 3 ay var herkes diyor ki ne kaldı canım gelmiş bile” notunu düşen Özbey’in bu heyecanını aralarında Demet Akalın’ın da bulunduğu pek çok ünlü isim paylaştı. Özbey’le samimi bir dostluğu olan Akalın, meslektaşının bu sözlerine “Hay Allahım o minicik korkak ürkek kız evlenecek ve ben bunu görecek miyim?” satırlarıyla yanıt verdi.


İLGİLİ HABERMerve Özbey fena trollendi

Etiketler