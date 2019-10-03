Merve Özbey’in kına heyecanına Demet Akalın da katıldı

Uzun bir süredir birlikte olduğu Murat Binici ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşan kına gecesi için ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi.

Magazin dünyasının örnek ilişkileri arasında gösterilen ve uzun süredir devam eden Murat Binici ve Merve Özbey aşkı önümüzdeki yıl evlilikle sonuçlanacak. Sosyal medya hesabı üzerinden bu konudaki heyecanını paylaşan ve “Allah bi hazırlıklar bi hazırlıklar… Ocak'ta olacak kına için daha koca 3 ay var herkes diyor ki ne kaldı canım gelmiş bile” notunu düşen Özbey’in bu heyecanını aralarında Demet Akalın’ın da bulunduğu pek çok ünlü isim paylaştı. Özbey’le samimi bir dostluğu olan Akalın, meslektaşının bu sözlerine “Hay Allahım o minicik korkak ürkek kız evlenecek ve ben bunu görecek miyim?” satırlarıyla yanıt verdi.



