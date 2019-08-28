Miley Cyrus 2019 MTV Ödülleri’nde eski eşi Liam Hamsworth için gözyaşı döktü

MTV Ödülleri 2019'da sahneye çıkan Miley Cyrus, eşi Liam Hamsworth için yazdığı şarkıyı seslendirirken duygusal anlar yaşadı. Slide Away şarkısında gözyaşı döken şarkıcı, after partiye ise sevgilisi Kaitlynn Carter ile katıldı...

Ağustos ayının başlarında, blogger Kaitlynn Carter ile tatile çıkan ve öpüşürken görüntüleri yayınlanan Miley Cyrus, bu fotoğraflardan sonra oyuncu eşi Liam Hamswort ile boşanma kararı almıştı.

Daha sonra yaptığı açıklamada Liam’ı aldatmadığını, zaten o dönem ayrı olduklarını savunan Cyrus, geçtiğimiz gün 2019 MTV Müzik Ödülleri’nde sahne aldı.

Eşi Liam için yazdığı Slide Away şarkısını, loş ışıklar altında söyleyen Cyrus, 10 yıllık ilişkisinin ardından sahnede duygusal anlar yaşadı, gözyaşı döktü.

Bu görüntüsüyle geceye damga vuran Miley, tören sonrası ise sevgilisi Kaitlynn ile after partiye el ele geldi. Anlık duygu değişimine değinen takipçileri, Miley’i pek samimi bulmadıklarını dile getirdi…