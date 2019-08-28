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Miley Cyrus 2019 MTV Ödülleri’nde eski eşi Liam Hamsworth için gözyaşı döktü
Miley Cyrus 2019 MTV Ödülleri’nde eski eşi Liam Hamsworth için gözyaşı döktü
MTV Ödülleri 2019'da sahneye çıkan Miley Cyrus, eşi Liam Hamsworth için yazdığı şarkıyı seslendirirken duygusal anlar yaşadı. Slide Away şarkısında gözyaşı döken şarkıcı, after partiye ise sevgilisi Kaitlynn Carter ile katıldı...
Magazin 28 Ağustos 2019 - 10:12

Ağustos ayının başlarında, blogger Kaitlynn Carter ile tatile çıkan ve öpüşürken görüntüleri yayınlanan Miley Cyrus, bu fotoğraflardan sonra oyuncu eşi Liam Hamswort ile boşanma kararı almıştı.

Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter

Daha sonra yaptığı açıklamada Liam’ı aldatmadığını, zaten o dönem ayrı olduklarını savunan Cyrus, geçtiğimiz gün 2019 MTV Müzik Ödülleri’nde sahne aldı.

Miley Cyrus ve eski eşi Liam Hamswort

Eşi Liam için yazdığı Slide Away şarkısını, loş ışıklar altında söyleyen Cyrus, 10 yıllık ilişkisinin ardından sahnede duygusal anlar yaşadı, gözyaşı döktü.

Miley sahnede eşine yazdığı şarkıyı söylerken duygusal anlar yaşadı.

Bu görüntüsüyle geceye damga vuran Miley, tören sonrası ise sevgilisi Kaitlynn ile after partiye el ele geldi. Anlık duygu değişimine değinen takipçileri, Miley’i pek samimi bulmadıklarını dile getirdi…

After partiye ise sevgilisi Kaitlynn ile birlikte gitti.