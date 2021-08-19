Miranda Kerr’den eski eşi Orlando Bloom ile ilgili esprili açıklamalar

Miranda Kerr, yeni bir röportajda eski eşi Orlando Bloom ile ilgili esprili açıklamalar yaptı. Eski model, Bloom'u sinir bozucu bir kardeş gibi gördüğünü söylerken Bloom'un yeni sevgilisi Katy Perry için de övgü dolu sözler sarf etti.

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Hollywood’un ünlü isimlerinden Orlando Bloom ile evlenip boşanan Victoria’s Secret eski mankeni Miranda Kerr, eski eşi ve eski eşinin yeni sevgilisi ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kerr, Katy Perry’i oğlunun babasından bile çok sevdiğini belirterek espri yaptı:

“Tatillere birlikte gidiyoruz. Tüm önemli günleri birlikte kutluyoruz. Katy’i seviyorum. Demek istediğim, onu Flynn’in babasından daha çok sevdiğimi söyleyebilirim.”

Kerr, ayrıca Orlando Bloom’u artık bir kardeş olarak gördüğünü de söyledi: “Şu anda benim için bir erkek kardeş gibi. Ve çoğu zaman can sıkıcı bir erkek kardeş gibi… Katy, onunla başa çıkmama yardım ediyor. Orada olduğu için çok minnettarım çünkü üzerimdeki baskıyı azaltıyor.”

Orlando Bloom ve Katy Perry 2016’da tanıştılar. Çift, kızları Daisy Dove’u Ağustos 2020’de karşıladı.

Kerr, röportaj sırasında Katy Perry ile nasıl tanıştığını da anlattı: “Orlando, Katy ile çıkmaya başladığında, beni bir kez davet ettiğini hatırlıyorum ve hemen anlaştık. Flynn’le nasıl olduğunu gördüm. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Sadece arkadaş canlısı ve eğlenceliydi ve isteyebileceğiniz tek şey de bu.”

Miranda Kerr, 2017’de Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile evlendi. Nisan ayında Miranda ve Katy ortak bir Instagram Live yayınında da annelik hakkında konuştular.