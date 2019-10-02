Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
Miss Turkey 2019'un birincisi Simay Rasimoğlu seçildi. Yüzlerce genç kızın arasından zorlu bir mücadeleye girişen Rasimoğlu, birinciliği göğüsledi. İşte Simay Rasimoğlu hakkında merak edilenler...
Magazin 2 Ekim 2019 - 22:51

Miss Turkey, Türkiye’deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışmasıdır. Yarışma Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyor. Miss Turkey 2019’un birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Peki Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler…

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 finalinde 1 numaradan yarıştı. 1.88 boyunda olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur.

Etiketler