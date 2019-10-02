Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
Miss Turkey, Türkiye’deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışmasıdır. Yarışma Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyor. Miss Turkey 2019’un birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Peki Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler…
SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR, NERELİ?
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 finalinde 1 numaradan yarıştı. 1.88 boyunda olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur.