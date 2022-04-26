Ünlü oyuncu Ewan McGregor yeniden evlendi

"Trainspotting" ve "Moulin Rouge" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Ewan McGregor, 37 yaşındaki aktris kız arkadaşı Mary Elizabeth Winstead ile evlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

51 yaşındaki İskoçyalı oyuncu Ewan McGregor’un, Amerikalı kız arkadaşı Mary Elizabeth Winstead ile Los Angeles’ta gerçekleşen mütevazı bir açık hava töreniyle evlendiği duyuruldu. Çiftin 2021 yılında dünyaya gelen erkek bir bebekleri de bulunuyor.

Daily Mail’in haberine göre, çiftin düğününe katılan bir yakını, “Aile ve yakın arkadaşlar arasında küçük bir düğündü. Açık hava töreni yaptılar. Güzel ve neşeliydi” dedi.

McGregor ve Winstead, 2016 yılında Fargo dizisinin setinde tanıştılar. Öncesinde McGregor, Eve Mavrakis ile evliydi. Çift, 22 yıllık evliliğin ardından 2017’de ayrıldılar ve boşanmaları Ağustos 2020’de sonuçlandı. Winstead ise 2010 ve 2017 yılları arasında Riley Stearns ile evli kaldı.

2020’de Winstead, ilk evliliğinin sona ermesinden sonra Glamour UK’ye, “Birkaç yıl önce boşandım, bu benim için korkutucu, çılgın bir şeydi çünkü 18 yaşımdan beri aynı kişiyle birlikteydim. Tek bildiğim buydu.”

“Hayatımda ilk kez bir yetişkin olarak gerçekten yeni başlıyordum. Bu benim için büyük bir dönüm noktasıydı, değişmekle sorun yaşamamak, değişimin iyi bir şey olduğunu ve bu değişimin sizi nereye götüreceğini bilmemenin de sorun olmadığını kabul etmek de…” dedi.

İlginizi Çekebilir Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikinci kez nişanlandı

İlginizi Çekebilir İki kez evlenen ünlü oyuncu: 'Bir daha asla evlenmem'