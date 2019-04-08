Mustafa Sandal Amerika’ya uçmadan önce…

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Senkronize Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nın gerçekleşeceği Denver-Amerika’ya uçtu. Bu grubun önemli üyelerinden biri olan Mustafa Sandal sürecin başından beri sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunurken, uçağa binmeden önceki süreçte de yine bu tarz paylaşımlarda bulundu. Çocukları Yaman ve Yavuz ile çektiği videoda onların iyi dileklerini aldığı görülen Sandal’ın sonraki paylaşımlarında ise uçağa binmeden önce söyledikleri görülüyor.