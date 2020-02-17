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Mustafa Sandal oyuncuları jeneratöre benzetti
Mustafa Sandal oyuncuları jeneratöre benzetti
Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncuları jeneratöre benzetti. Sandal, “Setin tek kralı yönetmen. Oyuncular ise ha jeneratör ha oyuncu...” diyerek, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
Magazin 17 Şubat 2020 - 09:07

Mustafa Sandal, Ekşi Sözlük'ten gelen soruları yanıtladı. Daha önce bir filmde oynayan şarkıcı, “Sinemaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Oynamasını değil, seyretmesini seviyorum. O sektör alışık olduğum disiplinin çok dışında… Sette çok bekleme var. Oranın tek kralı yönetmen… Oyuncular, ha jeneratör ha oyuncu… ‘Oyuncuyu çağırın' gibi bir durum var, o da bana uymuyor” yanıtını verdi.

“ONLARA İHTİYAÇ YOK”

Hayatın kendisine büyük imkanlar sağladığını söyleyen Sandal, “İnsan biraz da kendi yaratıyor. Ben de çok çalışıp, alın teri döktüm” dedi. Şarkıcı, YouTube ile ilgili ise, “Allah razı olsun. Unkapanı'na gidip, saatlerce bekliyorduk. Sanki müziği onlar yaratmış gibi oturuyorlardı. İçleracısıydı. Şimdi bu platform sayesinde, onlara ihtiyaç yok” şeklinde konuştu. Sandal, müzisyen olmasaydı kayak öğretmeni olup, dağlarda yaşamak istediğini belirtti.

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