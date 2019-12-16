Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kaç yaşında? İşte hayat hikayesi…

Naz Elmaz 2000'lerin başında uzun süre televizyonların aranan yüzü olmuştu. Güzel oyuncu 1983 yılında yılında İstanbul’da doğdu. Elmas, 1.65 metre boyunda ve İkizler burcudur. Genç oyuncunun ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır. İşte hayat hikayesi...

Naz Elmas ilk olarak Haziran Gecesi isimli dizide Havin olarak karşımıza çıktı. Genç oyuncu ilk projesiyle büyük hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekrana dönen Naz Elmas’ın hayatı da merak konusu. Naz Elmas kimdir, kaç yaşında? İşte hayatına dair merak edilenler…

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas ilk proje teklifini henüz üniversitedeyken aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Elmas o dönemde Haziran Gecesi dizisi ile ekrana geldi. Dönemin en popüler isimlerinden Özcan Deniz ile ekrana gelen Elmas daha ilk projesinde büyük hayran kitlesine ulaştı.

Ardından Candan Öte, El gibi, Doktorlar, Nefes, Ustura Kemal, Güzel Çirkin, Bizim Hikaye gibi birçok TV dizisiyle ekrana geldi. Naz Elmas bugünlerde yeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlarda…

Naz Elmas’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sevda) (TV Dizisi)

2018 – Tut Yüreğimden Anne (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Sibel) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (Didem) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Nesrin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Azize) (TV Dizisi)

2014 – Stajyer Mafya (Canan) (Sinema Filmi)

2014 – Merhamet (Ahu) (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (Nazlı) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Angeli) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Tutulması (Ayla) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Bir Ömür Yetmez (Melek) (TV Dizisi)

2009 – Nefes (Nefes) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doktorlar (Eylül) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – El Gibi (Ece) (TV Dizisi)

2006 – 2007 – Candan Öte (Gülen) (TV Dizisi)

2004 – G.O.R.A (Sekreter) (Sinema Filmi)

2004 – 2006 – Haziran Gecesi (Havin) (TV Dizisi)