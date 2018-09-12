Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes Nefese son bölüm izle

Nefese Nefese dizisi 6. son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler doğru adrestesiniz. Dizinin son bölümünde Rüya annesini aramaya devam ediyor. Başrollerinde Melisa Şenolsun, Şükrü Özyıldız ve Uğur Yücel'in yer aldığı dizi yeni sezonda nasıl bir performans sergileyecek merak ediliyor. Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında son gelişmeler...

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Nefes Nefese 6.son bölümde; Rüya büyük bir yol ayrımının eşiğindedir: Ya babasına boyun eğip Berlin'e geri dönecek, ya da annesini bulmak için Yusuf'un yanında kalacaktır. Bu sırada Şakir Ağa hayati tehlikeyi atlatmış ama sakat kalmıştır. Hastaneden eve döndüğünde çiftlikteki herkes onu rahat ettirmek için çırpınır.

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mercan ve Salih ise çiftlikteki hainin kim olduğunu bildiğini söyleyen gizemli bir kadının peşine düşer. Hikayenin başladığı gün Şakir Ağa ile buluşan bu gizemli kadın aile ile ilgili bazı önemli sırları bilmektedir. Haini öğrenmek için girdikleri bu macera Mercan'ın bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.

Rüya havaalanına kadar gelip ona kal diyen Yusuf’u dinleyecek mi? Atmaca, Rüya'nın annesini bulmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planları ters tepip sonunda anne kızın kavuşmasına mı yol açacaktır?

Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

NEFES NEFESE YENİ FRAGMAN

NEFES NEFESE SON BÖLÜM İZLE