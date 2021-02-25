Neslihan Atagül ABD’de kapak oldu

‘Sefirin Kızı’ dizisinden yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan ve ekranlara ara veren Neslihan Atagül, hayranlarının karşısına bomba gibi bir dönüşle çıktı.

ABD’nin en çok okunan dergilerinden HOLA’nın kapağı olan oyuncu, dergi için birbirinden güzel fotoğraflar verdi. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, çekimlerde İspanyolca konuştu.

Instagram hesabından o anlara yer veren oyuncu, paylaşımına hem Türkçe hem İngilizce olarak “Selamlar! HOLA! USA dergisiyle çok güzel bir çekim ve röportaj gerçekleştirdik. Emeği gecen harika ekibe teşekkür ederim. Çok iyisiniz!” şeklinde not düştü.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Çırağan Sarayı’nda yapılan röportaj sonrası açıklama yapan Neslihan Atagül, ”Dünyanın bambaşka yerlerinde, kilometrelerce uzaklıkta başka dillerden, başka ırklardan insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.

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