Nesrin Cavadzade: “Burnum patlıcan gibi”

Oyuncu Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi . Neşeli halleri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yeni projeleri ve estetik açıklamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni bir diziprojesi ile ekranlara dönmeye hazırlandığını söyleyen Nersrin Cavadzade dizi ile ilgili bilgiler vermekten kaçınarak “ Sürpriz bir proje olacak çok yakında herkes görecek zaten hayırlısı olsun bakalım artık, yaz ayında ise bir sinema projesi ile izleyicilerin karşısına çıkmayı düşünüyorum” dedi.

DOĞAL GÜZELLİĞİMLE ANILIYORUM!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Estetiğim yok , şekeri kestim” açıklamasından sonra kısa zamanda sosyal medyada adeta topa tutulan Cavadzade konu ile ilgili açıklamalarda bulundu Cavadzade “bu haberler bana çok saçma geliyor. Ben her zaman doğal güzelliğimle anılıyorum. Hatta şimdi spora gidiyorum ben haftanın 6 günü spor yapan birisiyim, insanlar burnunu kaldırdın diyorlar ama burnum hala çok büyük patlıcan gibi rahat olsunlar“dedi. Güzel oyuncu röportajın ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

