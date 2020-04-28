Nesrin çok önemli bir karar arefesinde!

Nesrin çok önemli bir karar arefesinde!

Oyuncu Nesrin Cavadzade, ev karantinası günlerini pek çok ünlü isim gibi monoton bir tempoda geçiriyor. Cavadzade bunu kırmak adına çok ilginç bir karar aşamasına geldi.

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda güzelliğiyle de beğeni toplayan Nesrin Cavadzade son olarak Yasak Elma dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Corona virüsü sonrasında kendisini ev karantinasına alan ve 45 gündür evinden çıkmaan Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok önemli bir karar aşamasına geldiğini gösterdi.

Güzel oyuncu çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı ve şunları yazdı: “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum”