Nusret, tuttuğu taşı paraya çeviriyor
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçen yıl Mykonos’ta spor yaptığı 10 kiloluk taş, hayranlarından ilgi görünce İstanbul’a getirmişti.
Nusret, restoranına yaptırdığı bir camekan içinde sergilediği taşa da 1 milyon dolar fiyat biçmişti.
Henüz alıcı çıkmayan taşı şimdi de altınla boyayan Nusret, “Fiyat 2 milyon dolara çıktı” diyerek meşhur taşıyla poz verdi. Nusret’in bu fotoğrafı kısa sürede 585 bin beğeni alırken, bazı kullanıcılar ise “Niye öyle ucuz abi” , “Abi taş olan hanginiz çözemedik” gibi yorumlar yaptı.