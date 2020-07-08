‘Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz’a şiddet’ haberinin gerçek hikayesi!

SÖZCÜ, ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı iddia edilen şiddetin tüm detaylarını ve şiddetin fotoğrafını, okuyucularına belgeleriyle özel haber olarak aktardı. Şiddetin boyutunu gösteren Deniz Bulutsuz’un kan çanağına dönmüş gözü ve kollarındaki morlukları gösteren fotoğraflar ülke gündemine bomba gibi düştü. İşte kadına şiddeti gösteren o fotoğrafın hikayesi....

12 Haziran'da başlayıp 13 Haziran'a kadar devam eden Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşananları Türkiye SÖZCÜ'den öğrendi. Deniz Bulutsuz’un 1 Temmuz'da sosyal medya hesabından ‘Ozan Güven'den bir saat şiddet gördüm' açıklamasının ardından olayı araştıran SÖZCÜ adliye muhabiri Hayati Arıgan savcılığın soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na Ozan Güven’in ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘Hakaret’ suçlarından yargılanması isteyerek 18 Haziran'da şikayet dilekçesi veren Deniz Bulutsuz, dosyaya delil olarak yaşadığı şiddeti gösteren fotoğraflarını da sundu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

SÖZCÜ 2 Temmuz’da, “Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detaylarına Sözcü ulaştı! Abajurlu kavgada Ozan Güven'in evinden çıplak ayakla kaçış” başlığıyla özel haberi okuyucularıyla paylaştı.

Sadece SÖZCÜ’nün ulaştığı ve Deniz Bulutsuz’un şiddete uğradığını gösteren fotoğraflar, ülke gündemine bomba gibi düştü. Haberin detaylarında olayın nasıl başladığı, nasıl kavgaya dönüştüğü ve Deniz Bulutsuz'un çenesinin abajurla yaralanması, başının duvara vurulması, merdivenlerden yuvarlanması ve çıplak ayakla Ozan Güven'in evinden kaçması yer alıyordu. Haberimiz bir çok gazete ve sitede kaynak verilerek de kullanılmıştı.

KANAL D HABER: SÖZCÜ ULAŞTI

Kanal D Ana Haber 2 Temmuz'da verdiği haberinde ise “Bulutsuz'un sol gözündeki morlukla sağ gözündeki şiddet izleri de savcılık dosyasına girdi. O görüntülere de Sözcü Gazetesi'nden Hayati Arıgan ulaştı” şeklinde haberini verdi.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Sozcu.com.tr’nin ses getiren haberinin ardından, diğer medya kurumlarından da fotoğrafın kullanımı konusunda destek talebi aldık. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ‘kadına şiddet’ haberinin görsellerini, tarafımıza yapılan rica üzerine yazıişleri kararıyla bazı gazete ve haber siteleriyle de paylaştık. SÖZCÜ muhabiri Hayati Arıgan’ın ulaştığı fotoğraf birçok yerde sozcu.com.tr imzasıyla yer aldı.

TARAFSIZ HABER ANLAYIŞI

Haberde tarafsızlığını koruyan SÖZCÜ, Ozan Güven'in şikayet dilekçesini ve olayı anlatan ifadelerini de haberinde verdi. Haberde Deniz Bulutsuz’un şikayetinin ardından Ozan Güven de darp raporu aldığı ve kendisine komplo kurulduğu ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda 22 Haziran‘da ifade verdikten sonra Bulutsuz hakkında ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından şikayetçi olan Ozan Güven, ifadesinde ayrılmak istediği Deniz Bulutsuz'un oyununa geldiğini ileri sürmüştü.

DARP RAPORU HABERİ

SÖZCÜ 3 Temmuz'da bu kez Deniz Bulutsuz'un İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden aldığı darp raporuna ulaştı. Raporu belgeli olarak yayımlayan SÖZCÜ, Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığını yazdı.

GÜVENLİK KAMERALARI SİLİNDİ

6 Temmuz'da SÖZCÜ'de yer alan özel haberde ünlü oyuncu Ozan Güven'in evinde olayın gerçekleştiği saatlerdeki kamera görüntülerinin silinmiş olduğu bilirkişi raporu yayımlandı.