Okan Kurt’tan silah açıklaması… Fotoğrafını da paylaştı

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Geride bıraktığımız haftalarda Demet Akalın’la olan altı yıllık evliliğini dakikalar içerisinde bitiren Okan Kurt, bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi. Misafirliğe gittiği bir arkadaşında çekilen fotoğrafta sepha üzerinde silah görünmesi üzerine yapılan bir haberde bu silahın Okan Kurt’a ait olduğu iddia edilmişti. Kurt yapılan bu haber sonrasında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını sephanın üzerinde bulunan silahın da oyuncak olduğunu söyledi. İşte Okan Kurt’un o paylaşımı:

“Değerli Dostlarım;

Resimdeki OYUNCAK silah gündeme gelmiş ve sadece gülüyorum, bir o kadarda üzülüyorum. Kızımla beraber gittiğimiz değerli dostum Nihat Bey ve Selin Hanımın oğulları Kuzeyimizin oyuncak tabancasını sanki benim silahımmış gibi konuşuluyormuş. Aslında açıklama yapmak veya çok bu tarz konulara girmeyi düşünmuyordum fakat buna bir açıklama getirmek zorundayım, öncelikle hangi Baba 4 yaşındaki kızına, yavrusuna silahını gösterecek yapıdadır? Ayrıca misafirliğe gittiğim bir evde silahı sehpanın üstüne hangi zihniyet koyar?

Dostlarıma da rica ettim Kuzeyimizin silahının resmini attılar, meraklı olan arkadaşlar iyice incelesinler. Küçük bir hatırlatma ben iş adamıyım, benim silahım Kalemimdir.ALLAH'ımıza şükürler olsun ki o kalem daha güzel şeyler yazmaya başlayacaktır.

Saygılarımla ; Okan Kurt”