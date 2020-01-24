Oktay Kaynarca’ya sürpriz doğum günü yemeği

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya, arkadaşları sürpriz bir doğum günü yemeği organize etti. Kaynarca, yakın dostları Emel Müftüoğlu, Sezer Çakır, ve Mehmet Fener ile yemek yedi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca, önceki gün Florya’da objektiflere takıldı. Yakın dostları Emel Müftüoğlu, Sezer Çakır, ve Mehmet Fener ile bir balıkçıda yemek yiyen Kaynarca’ya, dostları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.



Yemeğinin ardından yakın arkadaşı olan Emel Müftüoğlu’nun sürpriziyle doğum gününü kutlayan Kaynarca, masaya gelen doğum günü pastasıyla şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu “Doğum günüm 27 Ocak’ta. Çok erken bir sürpriz oldu. Başta Emel olmak üzere tüm dostlarıma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.