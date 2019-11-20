Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Onur Büyüktopçu’dan erken final cevabı!
Onur Büyüktopçu’dan erken final cevabı!
Oyuncu Onur Büyüktopçu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Büyüktopçu, kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt verirken yeni projesinin neden kısa ömürlü olduğuna dair bir soruyu da yanıtsız bırakmadı.
Magazin 20 Kasım 2019 - 08:23

Kiralık Aşk adlı dizideki performansı ile beğeni kazanan ve sonrasında Yemekteyiz adlı programın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu, birkaç ay önce TV 8 ekranlarında yayınlanan programdan ayrılmış ve Damat Bayıldı adlı yeni bir programın sunuculuğuna başlamıştı. Ancak Onur Büyüktopçu’nun ekran macerası beklediğinden çok daha kısa sürdü ve yeni kanalındaki programı birkaç bölüm sonra final yaptı.

SORULARI YANITLADI

Erken final sonrasında pek de ortalarda görünmeyen Onur Büyüktopçu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Büyüktopçu pek çok soruya içtenlikle yanıt verirken TV 8’le sorunu olmadığını belirtti ve Damat Bayıldı projesinin neden erken final yaptığını esprili bir dille açıkladı.



İLGİLİ HABEROnur Büyüktopçu'nun macerası iki ay bile sürmedi