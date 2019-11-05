Orhan Gencebay’ın yılan sevgisi

Gencebay, içinde hayvanat bahçesi de bulunan bir parkı ziyaret etti. Buradaki ziyaretinde yılanları seven Gencebay'ın bu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün bir parkı ziyaret etti. Çekmeköy’de bulunan mekanı ziyareti sırasında sevenleriyle de bir araya gelme fırsatı yakalayan Gencebay aynı zamanda parkın içerisinde bulunan hayvanat bahçesini de ziyaret etti. Burada bulunan yılanlarla yakından ilgilenen usta şarkıcı, çay içip sohbet ettiği masanın üzerine konan yılanları sevdi. Pek çok kişinin korktuğu yılanların yanında son derece rahat olduğu görülen Orhan Gencebay’ın o anları kameralara yansıdı.