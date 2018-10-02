Osman Sonant kimdir, kaç yaşında?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Kerem Adil Sağlam karakterini canlandıran Osman Sonant'ın hayatı merak ediliyor. Son olarak Fi’de Sadık Murat Kolhan’a hayat veren Osman Sonant, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki Osman Sonant kimdir, daha önce hangi projelerde yer aldı? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Star TV'nin fenomen dizisi, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, “Ufak Tefek Cinayetler” in 2. sezonunda kadroya başarılı oyuncu Osman Sonant da katıldı.

OSMAN SONANT KİMDİR?

Osman Sonant (d. 1 Mart 1979, İstanbul), oyuncudur. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Anna Karenina : Lev Nikolayeviç Tolstoy – Kent Oyuncuları – 2006

Gece Mevsimi : Rebecca Lenckiews – Kent Oyuncuları – 2005

Hamlet : Wiliam Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2003

TELEVİZYON

Beş Kardeş : Onur Ünlü – 2015

Ben de Özledim : Onur Ünlü – (Osman Sonant) – 2013

Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü – (Yavuz) – 2011 – 2013

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Serdar Akar (Yavuz) – 2011

Türk Malı : Tayfun Güneyer (Suphi/Süpo) – 2010

Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Fatih Sultan Mehmet) – 2010

Yılan Hikâyesi : Nihat Durak (Polis Memuru) – 2001