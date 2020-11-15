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Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı
Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı
'Menajerimi Ara' dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu (64), corona virüsüne yakalandı.
Magazin 15 Kasım 2020 - 08:39

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin setinde corona virüsü paniği yaşandı.

“GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, “Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler” dedi.

Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaşımı

Ayşenil Şamlıoğlu

 

Son güncelleme: 08:43 - 15.11.2020
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