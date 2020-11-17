Oyuncu Nihal Yalçın’dan Bir Başkadır tepkisi

Oyuncu Nihal Yalçın, son günlerin popüler dizisi 'Bir Başkadır' ile ilgili yorumlara göndermede bulunarak, "Çok gaza geliyorsunuz. Bir de ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be?" dedi.

Oyuncu Nihal Yalçın, Berkun Oya tarafından yazılıp yönetilen ve Netflix’te yayınlanan son günlerin popüler dizisi ‘Bir Başkadır’ ile ilgili yapılan yorumlara dair eleştiride bulundu.

Değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaşan Yalçın, ‘çok fazla gaza gelindiğini’ savundu. Yalçın ayrıca, dizinin oyuncularına yapılan övgülerle ilgili de yorum yaparak, “Karnıma ağrılar giriyor” dedi.

Yalçın’ın diziyle ilgili yapılan yorumlara dair paylaşımları şu şekilde:

“CEHALETİNİZİ GÖRÜYORUM”

* Günaydın. Çok gaza geliyorsunuz, birbirinizi çok etkiliyorsunuz. Görüyorum buradan hep. Bir de ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be?

* Oyunculuk falan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda benim cehaletimin görüldüğü kadar görüyorum cehaletinizi. Hadi ona cehalet demeyeyim de, kendinizi bilmezliğiniz diyeyim:) Çok önemsiyorsunuz kendinizi.

Bu arada Nihal Yalçın’ın, ‘Bir Başkadır’ dizisinde Öykü Karayel’in canlandırdığı ‘Meryem’ karakteri için ilk düşünülen isim olduğu iddia ediliyor.