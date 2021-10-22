Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi

İki yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, oğulları Kuzey'in velayeti için bir kez daha karşı karşıya geldi.

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Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü.

İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile, Feyza Aktan ise annesiyle geldi.

Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanık dinlendi.

“KARAR ÇIKMADI”

2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, ‘'Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak” dedi.

Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, “'Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı” diyerek bir açıklama yapmadı. (İHA)



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