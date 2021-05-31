Özcan Deniz’den İranlı modacı Samar Dadgar’a ilan-ı aşk

Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Samar Dadgar’a olan aşkını ilan etti. Deniz, sevgilisinin fotoğrafının altına “Tam ‘kaybettim’ dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… Onca ‘yok’luğa sahiplerin arasında nadide bir ‘varsın” diye yazdı.

“NEFESİMİ KESEN ADAM”

Sevgilisi de bu yoruma “Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim” diye yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir 'Deniz ile büyük aşk yaşadık'