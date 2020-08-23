Özge Borak’ın mağara ziyaretinden notlar

Karantina günlerinde denize ve tatile duyduğu özlemle öne çıkan ve bu arzusunu sürekli olarak dile getiren Özge Borak, kısa bir süre önce hayallerine kavuşmuştu.

Normalleşme sürecinin ardından ailesiyle birlikte tatile çıkan ve takipçileriyle bu tatile dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan Özge Borak, bu defa bir süre önce gerçekleştirdiği mağara ziyaretine dair paylaşımda bulundu.

Borak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:

“Şu mağaraları gezerken ne düşündüm acaba? ‘Mağaralar benden sorulur' filan mı dedim içimden? Bazı duruşlar öyle diyor. O değil de cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz, net! Bir de düşmeden dönene ödül vermeliler. Büyük düştüm he he’