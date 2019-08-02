Özge Özpirinçci: Yılan akademisine girebilir miyim?

Kadın dizisiyle başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncu Özge Özpirinçci, yaz tatilini de verimli bir şekilde değerlendirmiş ve başrolünde oynadığı bir filmin çekimleri için Berrak Tüzünataç, Hümeyra ve Engin Öztürk gibi isimlerle kamera karşısına geçmişti.

Biz Böyleyiz adlı filmin çekimlerini bitirdikten sonra tatiline devam eden ve bir yandan da spora başlayan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işi ne kadar ileriye taşıdığını gösterdi. Amuda kalkan ve bir bacağını diğerinin üzerine dolayan Özpirinçci, yapması son derece zor bu hareketin görüntüsünü; “Yılan akademisine girebilir miyim?” notuyla paylaştı. Özpirinçci daha önce de böylesine zor bir hareketi kaldığı evin bahçesinde sergilemişti.



