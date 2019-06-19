Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya nereli ve kaç yaşında?

Özgü Kaya, 1996 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Adı Efsane dizisi ile geçen Özgü Kaya hakkında merak edilenler haberimizde... Özgü Kaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde, Sevda Eğilmez karakterini canlandıran Özgü Kaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özgü Kaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Uşak Eşme’lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmektedir. Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

Özgü Kaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut’ül Emare (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sibel) (TV Dizisi)