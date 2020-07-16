Özlem Türkad kimdir? Özlem Türkad nereli, kaç yaşında?

Özlem Türkad, 1971 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2000 yılında yayınlanan 7 Numara dizisiyle geçen Özlem Türkad hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Özlem Türkad nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Özlem Türkad hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Özlem Türkad kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZLEM TÜRKAD KİMDİR?

Özlem Türkad, 10 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Özlem Türkad, TRT'de oynayan “Seksenler” dizisinde Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi’nin eşi Rukiye karakteri ile tanınmaya başlamış ve çok sevilmiştir.

Kameralar karşısına ilk kez 2000 yılında yayınlanan 7 Numara dizisiyle geçen Özlem Türkad, Havada Bulut, Çeşm-i Bülbül, Ters Köşe, Tadımız Kaçmasın, Esir Kalpler, Üvey Aile, Haneler, Kahve Bahane, Sıkı Dostlar, Seksenler, Kocaman Ailem, Giz, Beynelmilel ve Berlin Kaplanı gibi pek çok yapımda rol almıştır.

7 Ekim 2015 tarihinde Ömer Aldemir ile evlenen Özlem Türkad, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Ödülleri:

2008 – Türk Kadınlar Birliği, Bedia Muvahhit Ödülü, Bernarda Abla'nın Evi oyunundaki rolü ile

2007 – Sadri Alışık Ödülleri: Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Bernarda Abla'nın Evi oyunundaki rolü ile

2007 – Lions Tiyatro Ödülleri: Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Bernarda Abla'nın Evi oyunundaki rolü ile

Özlem Türkad’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ev Yapımı (TV Dizisi)

2019 – Seksenler (Rukiye) (TV Dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (Sevgi) (TV Dizisi)

2012 – 2017 – Seksenler (Rukiye) (TV Dizisi)

2011 – Berlin Kaplanı (Pakize) (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı Dostlar (TV Dizisi)

2009 – Kahve Bahane (Binnaz) (TV Dizisi)

2009 – Haneler (Özlem) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Binnaz) (TV Dizisi)

2006 – Beynelmilel (Sinema filmi)

2006 – Esir Kalpler(Emine) (TV Dizisi)

2005 – Tadımız Kaçmasın (Tülay Baklagiller) (TV Dizisi)

2005 – Ters Köşe (Zeliha) (TV Dizisi)

2005 – Çeşm-i Bülbül (Ümmühan) (TV Dizisi)

2003 – Giz (Sinema Filmi)

2002 – Havada Bulut (Bayram’ın Eşi) (TV Dizisi)

2000 – 7 Numara (Asiye) (TV Dizisi)