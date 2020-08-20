Pelin Akil: Kaç kere suratımı tokatladım!

Yaz aylarının en kötü yanlarından biri gece uykunuzu bölen ve kanınızı emmekten keyif alan sivrisineklerdir... Bu konuda sorun yaşayan isimlerden biri de oyuncu Pelin Akil oldu. Akil, Instagram hesabı üzerinden sivrisinekle olan imtihanından bahsetti.

İki çocuk annesi oyuncu Pelin Akil, sosyal medya paylaşımları ile takipçileriyle yakın bir etkileşim halinde oluyor.

Çocuklarını büyütürken hem fikir almak hem de takipçilerinin gündelik hayatlarını kolaylaştıracak bilgiler vermek için sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pelin Akil, bu defa pek çok insanın ortak sorunu olan sivrisineklerle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulunan Pelin Akil, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını belirtse de verdiği rahatsızlıktan dolayı pek çok kere yüzünü tokatlamak zorunda kaldığını da belirtmeden geçemedi.