Pelin Batu’yu yıllar sonra sinirlendiren anlar

Pelin Batu'nun yıllar önce Murat Bardakçı ve akademisyen Erhan Afyoncu'yla birlikte sunduğu Tarihin Arka Odası programının bir bölümü yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. Batu'nun maruz kaldığı hareketlere tepki yağdı. Batu, bir tweet atarak, "Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim" dedi.

Oyuncu ve tarihçi Pelin Batu’nun yıllar önce Tarihin Arka Odası programında maruz kaldığı tavır, dün Twitter’da yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’ya tepki gösterdi.

Programda ‘Sosyal Tarih' konusu tartışılırken, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’nun alaycı tavırlarla Pelin Batu'nun sözünü kestiği görülüyor. Bu alaycı tavırlara öfkelenen Batu, muhataplarını uyarıyor, ancak ikili rahatsız edici hareketlerine devam ediyor.

100 BİNE YAKIN BEĞENİ ALAN MESAJ

Söz konusu programa ait videonun Twitter'da yeniden gündem olmasının ardından Batu da bir açıklama yaptı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Batu, “Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim” yorumunda bulundu. Ünlü ismin bu tweet’i 100 bin civarında beğeni aldı.