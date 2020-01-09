Pınar Altuğ Atacan, Türkiye güzeli olmadan iki yıl önce…

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan ve neredeyse Türk televizyonlarının en fazla tekrar edilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, Instagram’da eski yıllara ait fotoğraf paylaşma akımı olan TBT’yi pas geçmedi ve takipçilerini 1992 yılına götürdü.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN İKİ YIL ÖNCE

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yarışmanın iki yıl öncesine götürdü. Başarılı oyuncu bu kareye: “1992 Annemin evindeki odam” notunu düştü.



