Pınar Altuğ, Vatan Şaşmaz’ı unutmadı

Şimdilerde yeni bir proje ile ekranlara döneceği konuşulan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir dönem beraber oynama fırsatı bulduğu Vatan Şaşmaz'la ilgili paylaşımda bulundu.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüş ve bu cinayet çok uzun bir süre magazin basınında konuşulmuştu.

Bundan üç yıl önce aramızdan ayrılan Vatan Şaşmaz için arkadaşları sosyal medya hesaplarından onun yokluğuna dair paylaşımlarda bulunurken bir dönem beraber aynı dizide oynadığı Pınar Altuğ da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sette çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Altuğ, bu karenin altına şu satırları yazdı:

“Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum”