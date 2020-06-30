Pınar Altuğ’dan ‘örnek olmalısın’ diyen takipçisine yanıt

Instagram hesabından takipçilerine verdiği cevaplarla dikkat çeken oyuncu Pınar Altuğ, bu kez kendisini yanlış örnek olmakla suçlayan bir takipçisine yanıt verdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle çok uzun yıllar televizyon ekranlarında olan Pınar Altuğ’un sosyal medyada da televizyonda olduğu gibi olmasını isteyen takipçileriyle başı belada. Sürekli olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımlara olumsuz yorumlar alan Altuğ, takipçilerine cevaplarını esirgemeden veriyor.

Son olarak da sosyal medya hesabı Instagram’dan bir takipçisi Pınar Altuğ’a ”Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin” yorumunu yaparak Pınar Altuğ’u kızdırdı. Altuğ, takipçisinin bu mesajına kayıtsız kalamadı.

Gençlere örnek olmak gibi bir görevi olmadığını dile getiren Pınar Altuğ, sosyal medya kullanıcısına şu cevabı verdi:

*O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım.

*Mesela bağış yapsınlar, iyilik yapsınlar, yardım etsinler ve her şeyden önce iyi niyetli olsunlar. Buna önce siz başlayabilir misiniz?