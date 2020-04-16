Pınar Dura kimdir? Pınar Dura kaç yaşında?

Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Cem Özer ile evli olan Pınar Dura zaman zaman magazin basınında kendine yer buluyor. Peki Pınar Dura kimdir? Cem Özer'in eşi Pınar Dura kaç yaşında?

2017 yılında Cem Özer ile hayatını birleştiren Pınar Dura, bir dönem magazin programında yorumculuk yaptı. Pınar Dura kimdir ve kaç yaşındadır?

PINAR DURA KİMDİR?

Pınar Dura, 27 Ocak 1980, İstanbul doğumlu. Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Dura, medya sektöründe çalışıyor.

Bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve ünlülerle de röportajlar yapmıştır. Köşe yazarlığının ardından ise bir televizyon kanalından program teklifi almıştır. Hafta içi her gün ünlülerin konuk olduğu canlı yayın magazin yorum programı yapmıştır.

Pınar Dura, 2017 senesinde sanatçı Cem Özer ile evlenmiştir.