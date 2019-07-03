Postacı nerede çekildi? Postacı oyuncuları ve konusu…

Postacı nerede çekildi? Postacı oyuncuları ve konusu…

1984 yapımı Postacı filmi başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar yer alıyor. Posta dağıtıcısı Adem sevdiği kızı almak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Mücadelesinde izleyenlere komedi dolu anlar yaşatan Postacı nerede çekildi merak ediliyor. İşte Postacı oyuncıuları ve konusu...

Yönetmenliğini Mehduh Ün'ün yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Postacı bu akşam ekranlara geliyor. Postacı filmi nerede çekildi merak edilen konuların arasında yer alıyor. İşte İşte Postacı oyuncıuları ve konusu…

POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.

POSTACI KONUSU

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen Sevtap’ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap’la Adem evlenir.

POSTACI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nubar Terziyan

Fatma Girik

Erdal Özyağcılar

İhsan Yüce

Ulvi Alacakaptan