Postacı nerede çekildi? Postacı oyuncuları ve konusu…
Yönetmenliğini Mehduh Ün'ün yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Postacı bu akşam ekranlara geliyor. Postacı filmi nerede çekildi merak edilen konuların arasında yer alıyor. İşte İşte Postacı oyuncıuları ve konusu…
POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.
POSTACI KONUSU
Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen Sevtap’ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap’la Adem evlenir.
POSTACI OYUNCULARI
Kemal Sunal
Nubar Terziyan
Fatma Girik
Erdal Özyağcılar
İhsan Yüce
Ulvi Alacakaptan