Reyhan Cansu’dan meslektaşlarına gönderme!

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi oyuncu Uğur Güneş'e kendisi hakkında küçük düşürücü ve kadınlık gururunu kırıcı ifadeler kullandığı için 1 TL'lik tazminat davası açan şarkıcı Reyhan Cansu, şimdi de silikon taktıran meslektaşlarına bir fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.

‘Bir Zamanlar Çukurova' dizinde ‘Yılmaz' karakterine hayat veren Uğur Güneş’le aşk yaşayıp daha sonra mahkemelik olan şarkıcı Reyhan Cansu, bu sefer de meslektaşlarını hedef aldı. Cansu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak silikon taktıran ünlü isimlere göndermede bulundu. Cansu yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü, ” Sevgili arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Beni sevdiğiniz içinde beni merak ediyor ve hakkımda her şeyi bilmek istiyorsunuz, bu da gayet doğal, ben ne kadar doğalsam tarzımda ve konuşmalarımda duruşunda inanın saçımın telin den tırnağına kadar doğalım. Vücudunun belirli bölgelerine silikon taktırarak popo gösterenler kendini kandırıyorlar komik bir durum.

“BUNLARDA UTANMA YOK!”

Maalesef bunlarda utanma da yok güzel olsalar gam yemeyeceğim. Lopur lopur her yeri sallanıyor, lütfen ben bunları rakip görecek gözde değilim. Farkındaysanız ben fotoğraflarda bile saklarken,,, Başka dünya güzelleri silikon taktırarak operasyonlu popolarını gözümüze sokuyor” ifadelerini kullandı.

