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‘Reynmen öldü mü?’ hashtagi olay yarattı
‘Reynmen öldü mü?’ hashtagi olay yarattı
Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan ve Reynmen adıyla ünlünen Youtuber hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını merakta bıraktı. Uzun bir zamandır sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan Reynmen hakkında Twitter'da 'Reynmen öldü mü?' başlıkları açıldı.
Magazin 8 Ocak 2020 - 11:33

Sosyal medya üzerinde zaman zaman karşılaşılan ünlü isimlerin öldüğü iddialarına Reynmen de dahil oldu. Twitter üzerinden oluşturulan ‘AllahRahmetEylesinReynmen’ hashtagleri ile gündeme getirilen konu hakkında Reynmen’den herhangi bir açıklama gelmedi.

SON PAYLAŞIM 20 ARALIK

Sosyal medya hesabı üzerinden 6 milyonu aşkın insana ulaşan Reynmen, son paylaşımını 20 Aralık’ta yapmış ve kendi markasını taşıyan berelerin tanıtımını yapmıştı. Hakkında çıkan iddialara sessiz kalan Reynmen’in hayranları merak içerisinde onun bir paylaşımda bulunmasını bekliyor.

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