‘Reynmen öldü mü?’ hashtagi olay yarattı
Sosyal medya üzerinde zaman zaman karşılaşılan ünlü isimlerin öldüğü iddialarına Reynmen de dahil oldu. Twitter üzerinden oluşturulan ‘AllahRahmetEylesinReynmen’ hashtagleri ile gündeme getirilen konu hakkında Reynmen’den herhangi bir açıklama gelmedi.
SON PAYLAŞIM 20 ARALIK
Sosyal medya hesabı üzerinden 6 milyonu aşkın insana ulaşan Reynmen, son paylaşımını 20 Aralık’ta yapmış ve kendi markasını taşıyan berelerin tanıtımını yapmıştı. Hakkında çıkan iddialara sessiz kalan Reynmen’in hayranları merak içerisinde onun bir paylaşımda bulunmasını bekliyor.