Reyting sonuçları 20 Kasım: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler yarışı…

Reyting sonuçlarına göre 20 Kasım günü en çok izlenenler belirlendi. Total raporunda Kadın adlı dizi birinci olurken onu birkaç sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz takip etti. Listeye giren diğer bir dizi ise Ufak Tefek Cinayetler oldu ve 13. sırada yer aldı. İşte reyting sonuçları...

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Reytingler açıklandı ve 20 Kasım reyting raporu yayınlandı. Total sıralamasına göre reytinglerde birinci olan dizi Kadın olurken onu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz takip etti. Kadın dizisi özeti üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dördüncü oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz özeti beşinci olurken, Türkiye ile Ukrayna arasında oynanan milli maç altıncı sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon üst sıralarda olan Ufak Tefek Cinayetler listeye 13. sıradan girebildi.

REYTİNG SONUÇLARI 20 KASIM

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde;