Reyting sonuçları 25 Eylül: Afili Aşk, Kuzgun, Benim Adım Melek ve Sen Anlat Karadeniz rekabetinin kazananı belli oldu

25 Eylül günü reyting sonuçları belli oldu. Dizi rekabetinin en yüksek olduğu günler arasında gelen çarşamba günü bir çok dizi günü ilk sırada tamamlayabilmek için yarıştı. Reyting sonuçlarına göre; Fatih Portakal ile FOX Ana Haber günü ilk sırada tamamladı, Afilli Aşk dizisi ise ikinci sırada, Sen Anlat Karadeniz üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonun çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuzgun dizisi ise büyük düşüş yaşayarak sıralamada ilk 5'te yer almadı. İşte güncel reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarında ilk sırada olmak için 25 Eylül Çarşamba günü birçok dizi yarıştı ancak günü Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci sırada bitirdi. FOX Ana Haber’in ardından Afili Aşk ikinci, Sen Anlat Karadeniz ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Günün dizilerinden TRT ekranlarında seyirci ile buluşan Benim Adım Melek sekizinci, Kuzgun ise on dokuzuncu oldu. İşte reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…

25 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI