Reyting sonuçları 25 Eylül: Afili Aşk, Kuzgun, Benim Adım Melek ve Sen Anlat Karadeniz rekabetinin kazananı belli oldu
Reyting sonuçlarında ilk sırada olmak için 25 Eylül Çarşamba günü birçok dizi yarıştı ancak günü Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci sırada bitirdi. FOX Ana Haber’in ardından Afili Aşk ikinci, Sen Anlat Karadeniz ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Günün dizilerinden TRT ekranlarında seyirci ile buluşan Benim Adım Melek sekizinci, Kuzgun ise on dokuzuncu oldu. İşte reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…
25 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI