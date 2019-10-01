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Reyting sonuçları 30 Eylül: Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yarışında galip kim?
Reyting sonuçları 30 Eylül: Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yarışında galip kim?
Reytinglerde pazartesi akşamının en çok izlenenleri belli oldu. Yeni dizi sezonuyla beraber diziler arasındaki reyting yarışı kızıştı, pazartesi akşamlarının geçtiğimiz sezonlardan beri lideri olan Çukur yine zirvede yer aldı. Reytinglerde ilk ona giren diğer diziler ise Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Çocuk oldu.
Magazin 1 Ekim 2019 - 10:59

Televizyon ekranlarında yeni yayın sezonu başladı ve diziler reyting rekabeti içine girdi. Reytinglerde 30 Eylül akşamının total raporuna göre Çukur birinciliği elden bırakmadı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci olurken, Çukur dizisinin özeti üçüncü oldu. Diziler arasındaki yarışta dün Yasak Elma dördüncü, Zalim İstanbul sekizinci, Çocuk dokuzuncu, Vuslat ise ondördüncü olabildi.

Reyting sonuçlarına göre ilk onbeş sıralamasına aşağıdaki listeden erişebilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI 30 EYLÜL

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