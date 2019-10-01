Reyting sonuçları 30 Eylül: Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yarışında galip kim?
Televizyon ekranlarında yeni yayın sezonu başladı ve diziler reyting rekabeti içine girdi. Reytinglerde 30 Eylül akşamının total raporuna göre Çukur birinciliği elden bırakmadı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci olurken, Çukur dizisinin özeti üçüncü oldu. Diziler arasındaki yarışta dün Yasak Elma dördüncü, Zalim İstanbul sekizinci, Çocuk dokuzuncu, Vuslat ise ondördüncü olabildi.
Reyting sonuçlarına göre ilk onbeş sıralamasına aşağıdaki listeden erişebilirsiniz…
REYTİNG SONUÇLARI 30 EYLÜL