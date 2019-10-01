Reyting sonuçları 30 Eylül: Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yarışında galip kim?

Reytinglerde pazartesi akşamının en çok izlenenleri belli oldu. Yeni dizi sezonuyla beraber diziler arasındaki reyting yarışı kızıştı, pazartesi akşamlarının geçtiğimiz sezonlardan beri lideri olan Çukur yine zirvede yer aldı. Reytinglerde ilk ona giren diğer diziler ise Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Çocuk oldu.