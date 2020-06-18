Rıza Kocaoğlu’dan sevgilisi Hazal ile aşk paylaşımı

Oyuncu Rıza Kocaoğlu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk karesini paylaştı. Böylelikle çiftten ilk paylaşım da gelmiş oldu.

Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu – Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.

Instagram’dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Kocaoğlu’nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen doğum günlerini kutlamasına, yeni aşıklar Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı da katılmıştı.