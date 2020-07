Sabahattin Yakut kimdir? Sabahattin Yakut nereli, kaç yaşında?

Son olarak Kuşlarla Yolculuk isimli dizide Derviş Fazıl karakterine hayat vermiş olan Sabahattin Yakut hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Sabahattin Yakut kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SABAHATTİN YAKUT KİMDİR?

Sabahattin Yakut, 7 Haziran 1981 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Jin adlı sinema filminde canlandırdığı Kahya karakteri ile geçen Sabahattin Yakut; Tuhaf Zamanlar, Yav He He, Çetin Ceviz 2, 7Yüz, Dört Köşe, Arapsaçı, Can Feda ve Muhteşem İkili gibi yapımlarda rol almıştır.

Sabahattin Yakut son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Fazıl karakterine hayat vermiştir.

Sabahattin Yakut'un rol aldığı diziler:

Kuşlarla Yolculuk (Derviş Fazıl, 2020)

Muhteşem İkili (Volkan Önder, 2018)

7 Yüz (Alihan, 2017)

Sabahattin Yakut'un rol aldığı filmler:

Can Feda (2018)

Arapsaçı (Kamil, 2018)

Dört Köşe (Şükrü, 2017)

Çetin Ceviz 2 (Kudret, TV Filmi 2016)

Yav He He (2015)

Tuhaf Zamanlar (Müşteri, Kısa Film 2015)

Jin (Kahya, 2012)