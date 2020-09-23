Sadakatsiz dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu!

Yayın hayatına hazırlanan Sadakatsiz dizisinden ilk tanıtım bu akşam yayınlandı. "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz'in ilk fragmanında, Asya, kocası Volkan'ın kendisini iş ortağının kızıyla aldattığını açıklar ve işler o dakikadan itibaren içinden çıkılmaz bir hal alır. İşte Sadakatsiz'in ilk fragmanı ve diziyle ilgili merak edilenler...

Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Dizinin ilk bölümleri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çekimlerle başlarken İstanbul’un Ortaköy ve Bebek semtlerinde setler düzenlendi. Devam bölümlerinin ise hangi semtlerde çekileceği henüz netlik kazanmadı.

SADAKATSİZ İLK FRAGMANI YAYINLANDI

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D’ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.