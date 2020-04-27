Sağ Salim nerede çekildi? Sağ Salim konusu ne, filmin oyuncu kadrosu…

Sinema severler televizyonları başında eğlenceli filmleri seyrediyor. Ekrana gelen Sağ Salim filmi 2012 yılında çekilmiştir. Başrollerinde Burçin Bildik, Fulya Zenginer ve Alper Saldıran oynamışlardır.
SAĞ SALİM KONUSU
Sağ Salim, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği 2012 yapımı Türk komedi filmidir. Devam filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan'dır. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM OYUNCU KADROSU
Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit